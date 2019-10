Começa nesta quarta-feira (16) a 8ª edição da Feira do Empreendedor, do Sebrae, em Belo Horizonte. O evento acontece na sede da instituição na capital mineira, na avenida Barão Homem de Melo, 329, bairro Nova Granada, região Oeste.

A programação é, principalmente, focada para o pequeno empresário. Serão palestras, capacitações e orientações gratuitas a microempreendedores mineiros. Minas Gerais, segundo o Portal do Empreendedor, é o terceiro estado com maior número de Microempreendedor Individual (MEI) (1.028.565 formalizados), atrás apenas de São Paulo (2.424.489) e Rio de Janeiro (1.047.464 MEI).

As inscrições pelo site do Sebrae já foram encerradas, mas os interessados podem arriscar o credenciamento na porta do evento. As senhas para participação nas atividades são emitidas 1h antes de cada, por ordem de chegada. A dica é chegar cedo, identificar a atividade de interesse e resgatar a senha. As vagas são limitadas.

Programação

Para receber as orientações gratuitas, os empreendedores devem passar por uma triagem, logo na chegada do evento, onde serão identificados os desafios sobre a gestão e abertura do negócio. De acordo com a necessidade, cada participante será direcionado para um especialista do Sebrae Minas e terá 30 minutos para esclarecer suas dúvidas sobre: gestão financeira, controles financeiros, acesso a crédito, leis, impostos, formalização, recrutamento e seleção, liderança e pessoas, motivação de equipe, além de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Além desses temas, serão oferecidos atendimentos sobre pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), como fazer a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) e quais as obrigações e benefícios do Microempreendedor Individual (MEI). Além disso, os interessados poderão se formalizar na hora e de graça, desde que já estejam cadastrados no portal do Governo Federal Brasil Cidadão e tenham em mãos documentos pessoais como: carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço da empresa ou da residência e o número do recibo da Declaração de Imposto de Renda.

A Agência Sebrae de Atendimento irá funcionar todos os dias da Feira do Empreendedor – de 16 a 19 de outubro – sempre das 14h às 22h.

Outro serviço disponível no evento são as capacitações, pensadas para otimizar os negócios de microempreendedores individuais. Os cursos têm horário marcado e temática definida. Confira a programação:

16 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRA)

15h

Já sou MEI: e agora?

Dê asas à sua empresa

Quero ser MEI: o que fazer?

Aprenda a construir um relacionamento com seus clientes

16h

Tenho um bar: como administrar meu negócio?

Tenho um salão: como administrar o meu negócio?

Aprenda a controlar seu caixa e analisar suas vendas

17h

Aprenda a controlar seu caixa e analisar suas vendas

18h

Tenho uma lanchonete: como administrar meu negócio?

Tenho uma loja de roupas: como administrar meu negócio?

18h30

Aprenda a analisar se sua empresa tem lucro ou prejuízo

19h

Aprenda a analisar se sua empresa tem lucro ou prejuízo

19h30

Tenho uma lanchonete: como administrar meu negócio?

Já sou MEI: e agora?

20h30

Aprenda a construir um relacionamento com seus clientes

21h

Dê asas à sua empresa

Quero ser MEI: o que fazer?

Tenho um salão: como administrar o meu negócio?

17 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA)

15h

Já sou MEI: e agora?

Tenho um salão: como administrar o meu negócio?

Tenho um bar: como administrar meu negócio?

Aprenda a controlar seu caixa e analisar suas vendas

16h30

Dê asas à sua empresa

Tenho um salão: como administrar o meu negócio?

Aprenda a construir um relacionamento com seus clientes

17h

Aprenda a analisar se sua empresa tem lucro ou prejuízo

18h

Tenho uma lanchonete: como administrar meu negócio?

Tenho uma loja de roupas: como administrar meu negócio?

18h30

Aprenda a controlar seu caixa e analisar suas vendas

19h

Aprenda a construir um relacionamento com seus clientes

19h30

Tenho uma loja de roupas: como administrar meu negócio?

Quero ser MEI: o que fazer?

20h30

Aprenda a analisar se sua empresa tem lucro ou prejuízo

21h

Dê asas à sua empresa

Já sou MEI: e agora?

Tenho um salão: como administrar o meu negócio?

18 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)

15h

Dê asas à sua empresa

Tenho um bar: como administrar meu negócio?

Quero ser MEI: o que fazer?

Aprenda a controlar seu caixa e analisar suas vendas

16h30

Já sou MEI: e agora?

Tenho uma lanchonete: como administrar meu negócio?

Aprenda a controlar seu caixa e analisar suas vendas

17h

Aprenda a construir um relacionamento com seus clientes

18h

Tenho uma lanchonete: como administrar meu negócio?

Já sou MEI: e agora?

18h30

Aprenda a construir um relacionamento com seus clientes

19h

Aprenda a analisar se sua empresa tem lucro ou prejuízo

19h30

Quero ser MEI: o que fazer?

Tenho uma loja de roupas: como administrar meu negócio?

20h30

Aprenda a analisar se sua empresa tem lucro ou prejuízo

21h

Dê asas à sua empresa

Quero ser MEI: o que fazer?

Tenho uma loja de roupas: como administrar meu negócio?

19 DE OUTUBRO (SÁBADO)

15h

Quero ser MEI: o que fazer?

Já sou MEI: e agora?

Aprenda a construir um relacionamento com seus clientes

16h30

Tenho uma loja de roupas: como administrar meu negócio?

Tenho uma lanchonete: como administrar meu negócio?

Aprenda a controlar seu caixa e analisar suas vendas

17h

Aprenda a controlar seu caixa e analisar suas vendas

18h

Dê asas à sua empresa

Tenho uma lanchonete: como administrar meu negócio?

18h30

Aprenda a analisar se sua empresa tem lucro ou prejuízo

19h

Aprenda a analisar se sua empresa tem lucro ou prejuízo

19h30

Já sou MEI: e agora?

Dê asas à sua empresa

20h30

Aprenda a construir um relacionamento com seus clientes

21h

Quero ser MEI: o que fazer?

Já sou MEI: e agora?

