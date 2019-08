Começou nesta sexta-feira (23) a 11ª edição da Feira Minas Bride Week by Expocasório, que acontece até este domingo (25) no Expominas, na Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte. Apesar de já ter sido realizado antes, o evento neste ano traz uma série de novidades para noivas e noivos a procura das melhores oportunidades para seu casamento.

Segundo o diretor da MG Marketing e organizador do evento, Uriel Pinheiro, a produção focou em três pilares para trazer experiências de qualidade aos casais: estrutura, expositores e parcerias com cerimonialistas. "Criamos uma estrutura diferenciada, com passarela para desfiles de moda e uma sala de audição onde os noivos poderão assistir aos melhores grupos musicais e DJs da cidade e contratá-los com condições especiais", detalhou. As opções neste ano também aumentaram e se dividem entre cerca 50 serviços oferecidos por 110 expositores que, conforme Pinheiro, foram escolhidos entre os melhores e mais renomados.

Na Expocasório deste ano, os casais encontrarão ofertas para suprir todas as necessidades desde o noivado até a lua de mel. "Nossa intenção foi trazer o que há de melhor no mercado com condições especiais de preço e pagamento, com diversos diferenciais em relação aoo que já havia sido oferecido antes", revela o organizador.

Mercado

A expectativa dos expositores do evento é grande com a nova direção. "A feira neste ano está muito bonita, seguindo a tendência do que as noivas querem, que é glamour", disse Luciana Vereza Gontijo, da Lu Noivas, que já expõe na Expocasório há alguns anos. O estande de Luciana traz novidades vindas de Barcelona para a coleção 2020.

Estreantes no evento, os empresários Gabriel e Dayane Gomes, da Bolim Bolão, estão animados com a participação no evento. O casal atua no ramo da confeitaria há cinco anos e oferece bolos e doces personalizados. "Nosso lema é transformar sonhos em bolo, e com a feira esperamos mostrar aos noivos a possibilidade de inovar, de trazer coisas únicas", declarou Gabriel.

Catarina Paixão, da Lord Ternos, expõe pelo sexto ano na feira e espera que a mudança na organização seja bastante atrativa para o público e continue trazendo o retorno que as feiras anteriores trouxeram. "Tenho clientes que me procuram até hoje e que me conheceram na feira do ano passado", contou.

Segundo Uriel Pinheiro, a expectativa da organização é de que sejam fechados R$ 1 milhão em negócios por dia de evento e, depois, outros R$ 20 milhões sejam gerados. A feira espera receber um público entre 6 e 7 mil pessoas nos três dias de evento.

O casal Alice Araújo Notini, 28, e Thiago Silva Higino, 29, acabou de marcar o casamento e foi conferir na feira as possibilidades para a cerimônia. "Viemos ver do que precisamos e ter uma ideia do que está disponível, mas já temos algumas ideias do que queremos", contou a moça. Segundo Thiago, o casal já conversou com amigos e tem uma certa ideia dos preços. "Se encontrarmos algum negócio muito vantajoso, estamos abertos a contratar", completou.

Conceito

Todo o design da exposição foi pensado para provocar emoção nos visitantes. O cenógrafo Darlen Oliveira, que comandou a criação da passarela e da sala de doces da exposição, contou que a intenção é trazer experiências diferenciadas aos visitantes. "A passarela não tem um formato tradicional, pelo contrário, é bastante orgânica e cria uma aproximação com o público que assiste", explicou.

A decoração foi toda pensada com base no conceito de preciosidades e usou cristais como materiais de destaque no evento. Lustres majestosos são atração em diversas partes do evento.

Serviço

Minas Bride Week by Expocasório



Local: Expominas - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira

Data: 23 a 25 de agosto

Horário: sexta, das 14h às 22h

sábado, das 11h às 22h

domingo, das 11h às 20h

Ingressos: R$ 20 para um dia, R$ 35 para dois dias e R$ 50 para três dias. As entradas podem ser encontradas no Sympla.