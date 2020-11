Candidato à Prefeitura de Contagem, Felipe Saliba (DEM) votou na manhã deste domingo (29) durante o segundo turno das eleições municipais, na Fundação de Ensino da cidade (Funec), localizada na praça Marília de Dirceu, no bairro Inconfidentes.

Ele chegou ao local por volta das 10h30 e votou rapidamente. Saliba estava acompanhado de apoiadores políticos, como o deputado estadual Rafael Martins (PSD) e o ex-prefeito de Contagem Ademir Lucas (Podemos).

Depois da votação, o candidato recebeu a imprensa do lado de fora da seção, onde avaliou a campanha como positiva e declarou a preocupação em apresentar propostas para a população da cidade. “Nossa campanha foi muito positiva, a gente avalia com muita determinação e com muito entusiasmo essa reta final. Realmente, o clima da cidade é muito bom, nós tivemos um sentimento de crescente e de virada. Estamos muito confiantes, mas com os pés no chão, aguardando a resposta das urnas, que teremos depois das 17h”, disse.

Agora, ele acompanhará os apoiadores e o candidato a vice-prefeito da chapa, Capitão Fontes, em seus respectivos locais de votação.

Felipe Saliba disse que irá acompanhar a apuração dos votos no comitê de campanha, na avenida João César de Oliveira, 2.415, no Eldorado. O candidato antecipou que irá receber a imprensa após a divulgação dos resultados do pleito.

História

Felipe Saliba é advogado e tem 40 anos. No primeiro turno, foi o segundo mais votado dos 15 candidatos, com 18,42% dos votos.

Ele concorre à vaga para prefeito do município com a ex-prefeita e deputada estadual Marília Campos, que teve 41,83% da preferência do eleitorado.

