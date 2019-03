A Fenacouro – Feira de Malhas, Couros e Variedades completa 15 anos, em 2019, com expectativa de crescer 30% nas vendas, em relação ao último ano. Nascida em Belo Horizonte e de caráter itinerante, a empresa tem como principais mercados Minas, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Bahia.

As estimativas de crescimento se devem, em grande parte, ao aumento do número de vendedores – que, atualmente, gira entre 40 e 80 a cada edição. Outros fatores são preços de fábrica, investimentos em publicidade e confiança do empresariado na retomada do comércio, além da expansão para cidades do litoral. Em toda a trajetória, já são contabilizadas mais de 400 feiras pelo país.

“Selecionamos os expositores de acordo com a região. No inverno, privilegiamos aqueles do Sul de Minas e da Serra Gaúcha, com couro, lãs e tricô, além dos calçados de Franca, no interior de São Paulo, e do Rio Grande do Sul. A feira de verão costuma acontecer no segundo semestre, em setembro, com opções de moda praia”, explica William Martins, empresário e idealizador do empreendimento.

Número de expositores gira em torno de 40 a 80 a cada edição da feira

Percurso

Em média, a feira é realizada de 30 a 40 vezes por ano. No interior de Minas, se faz presente em cidades como Itabira, Barbacena, Conselheiro Lafayette, Juiz de Fora, Mariana e Viçosa. Já na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é mais comum em Contagem, no estacionamento do Carrefour, no bairro Eldorado.

Pela Bahia, as edições mais frequentes são em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Itabuna, tendo passado até por Porto Seguro durante a estação mais quente do ano. O público flutuante costuma ser de 10 mil pessoas, em média, por todas as localidades.

Os visitantes são atraídos pela comodidade e segurança nas compras, com a facilidade de encontrar diversos produtos em um único espaço, e também pelos descontos que chegam a até 70%. Entre os itens comercializados, é possível encontrar também acessórios, bijuterias, bolsas e produtos de beleza em geral.



SERVIÇO

Fenacouro

Telefone: (31) 3144 9398

Site: www.fenacouro.com.br

Fan page: @fenacourooficial

Instagram: @fenacourofeiras

E-mail: contato@fenacouro.com.br