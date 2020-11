Foram abertas nesta segunda-feira (23) inscrições para quem deseja se candidatar a vagas temporárias em dois hospitais públicos de Minas Gerais: João XXIII, em Belo Horizonte; e Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações, no Sul do Estado. As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

O Hospital João XXIII oferece duas vagas para assistentes sociais, sendo uma para atuar por 30 horas semanais (R$ 2.645,82) e, a outra, para 40 horas semanais (R$ 3.464,43). Também há uma vaga para fonoaudiólogo (40 horas semanais), com vencimentos básicos de R$ 3.464,43. As inscrições vão até às 17h de quarta-feira (25).

Já a Casa de Saúde Santa Fé tem vaga para um terapeuta ocupacional, para atuar por 30 horas semanais. O vencimento básico é de R$ 2.645,82. As inscrições vão até às 17h de sexta-feira (27).