]Um dos utilitários-esportivos (SUV) mais simpáticos do mercado europeu (e eterna promessa para o Brasil) acaba de ganhar uma versão invocada. O Fiat 500X Sport chega para celebrar a marca de 500 mil unidades do jipinho italiano.

Equipado com motor FireFly 1.3 Turbo de 150 cv, semelhante ao que será fabricado por aqui em 2020, o SUV ainda conta com transmissão automática de seis marchas e dupla embreagem. O jipinho promete comportamento arisco com trocas rápidas e bom volume de torque em baixas rotações.

Por fora, o 500X Sport tem acabamento esportivo com para-choques mais limpos, sem elementos que buscam evidenciar a “pegada” off-road. O estilo é evidenciado pelas rodas aro 19. Por dentro, o destaque fica para o acabamento em tom preto, uso de Alcantara nas forrações dos painéis.

O Fiat 500X é uma promessa antiga no mercado brasileiro. Há um ano, um executivo da marca chegou a confirmar que o modelo estava em pauta nos corredores de Betim. No entanto, era esperada uma queda na cotação do dólar para viabilizar sua importação.

A possibilidade ganhou força em novembro, quando a Fiat levou o modelo para o Salão do Automóvel de São Paulo. Naquele momento o jipinho era dito como certeiro e que chegaria com um lote pequeno para reforçar a imagem da marca. Mas ainda dependeria de uma cotação favorável, na cada dos R$ 3 para que o carro tivesse um preço competitivo por aqui.

“Apesar de ser um carro fantástico com motor turbo e tração integral, não teria como vendê-lo acima do valor do Compass. O cenário ideal seria o dólar de até R$ 3 para que fosse possível posicioná-lo entre os compactos mais sofisticados”, revelou o executivo, na época. Hoje o dólar vale R$ 4,20.