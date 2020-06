A Fiat acaba de apresentar a linha 2021 da picape Toro, que se ajusta para o lançamento da nova Strada. Na prática, a marca matou o motor 2.4 flex, adicionou novos conteúdos e reposicionou o preço inicial para R$ 100 mil. O novo valor de entrada é uma dica que a irmã caçula poderá bater nos R$ 110 mil, uma vez que a Freedom, que é muito parelha em conteúdos, passa a partir dos R$ 118 mil.

Uma das novidades é a inclusão da nova versão do sistema multimídia UConnect. Com tela de sete polegadas, o equipamento permite conexão nos padrões Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de cabo.

O equipamento também oferece 16GB de armazenamento, processador de 2,1 GHz e 2GB de RAM, que segundo a marca garantem muita agilidade na execução das tarefas, como navegação, streaming de música, e demais funções, que geralmente rodam de forma simultânea. O novo multimídia está disponível como item de série a partir da versão Freedom.

Inclusive a Freedom também ganhou novos conteúdos, na configuração 1.8 flex automática, como volante em couro com aletas para troca de marchas, comando com reconhecimento de voz, ar-condicionado de duas zonas, apoio de braço central dianteiro com porta-objetos, barras longitudinais no teto, capota marítima, faróis de neblina com sistema Cornering, porta-escada, retrovisores externos elétricos com Tilt Down, rodas de liga leve de 16 polegadas e pneus 215/65, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré. Com motor turbodiesel, a novidade fica por conta das rodas aro 17 e pneus do tipo Todo Terreno.

Bolsas

A Fiat corrigiu uma falha de segurança, que era a ausência de bolsas laterais, cortinas e airbags de joelhos como itens de série nas versões Ranch e Ultra. Num degrau abaixo a versão Volcano passa a contar com bancos em couro, como item de série.

Até mesmo a versão Endurance passou por um banho de loja. A versão conta com novas rodas de aço estampado, aro 16, assim como grade de proteção do vidro traseiro e santantônio (exclusivos da configuração), chave com telecomando, ar-condicionado, direção com assistência elétrica, vidros e travas elétricas, controles eletrônicos de tração e estabilidade, Hill Holder, protetor de caçamba e piloto automático, entre outros.

A Endurance também é oferecida com caixa automática de seis marchas e conta com opção turbodiesel, com transmissão de nove velocidades, além de tração 4x4. Com foco no consumidor que precisa de torque e tração, mas prefere economizar nos demais conteúdos.