A Fiat revelou nesta segunda-feira (3) a primeira foto frontal de seu SUV derivado do Argo, que ainda é chamado de Progetto 363. O modelo será apresentado oficialmente nesta terça-feira (4), durante a final do reality show Big Brother Brasil, e será um dos prêmios dados ao vencedor do programa.

O 363 é um aventureiro que chega ao mercado para disputar mercado num terreno que atualmente conta com Chery Tiggo 3, Honda WR-V, assim como Volkswagen Nivus. Trata-se de modelos derivados de compactos, que ganharam esteroides e passaram a figurar como utilitários de acesso.

O SUV do Argo também marcará a estreia do motor Firefly turbo 1.0, com potência na casa dos 130 cv.Apesar de a estreia ser logo mais, na noite de hoje, durante a final do BBB, o lançamento comercial do Progetto 363 só deverá ocorrer no segundo semestre.