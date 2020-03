Em tempos de produção suspensa em boa parte do mundo devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a indústria automobilística tem procurado fazer valer seu peso e expertise para colaborar nas ações de enfrentamento nos locais em que atua. Nesta terça-feira (31) a Fiat (FCA Group) revelou seu plano de ação para o país, junto às fábricas de Betim e Goiana (PE).

Em Minas, o plano inclui a doação de 30 mil máscaras descartáveis e 50 quilos de álcool gel à Prefeitura de Belo Horizonte. Além disso, o Servas, que centraliza o atendimento social no Governo do Estado, recebeu 500 macacões e 2,5 mil pares de luvas, que serão distribuídos conforme a demanda. Ao todo, foram cedidos em regime de comodato 125 veículos aos governos de Minas, Pernambuco, à PBH e à Prefeitura de Betim, para dar suporte aos respectivos programas.

Além disso, a partir da iniciativa de um engenheiro da fábrica mineira, as impressoras 3D do grupo iniciaram a produção de escudos faciais em acetato (face shields) - a previsão é de entregar pelo menos dois mil às autoridades de saúde mineiras e pernambucanas. E 18 engenheiros foram habilitados pelo Senai para colaborar na recuperação de ventiladores respiratórios inativos - estima-se que o total no país chegue a 3,6 mil (300 deles em Minas). Os setores de compras e logística da empresa também estão em contato com os fabricantes do equipamento para facilitar a compra de componentes no exterior.

Parte do Fiat Clube, em Betim, será transformada em um hospital de campanha para reforçar o atendimento inicial aos pacientes com Covid-19 na cidade. Numa área de 1.500 metros quadrados, serão montados 200 leitos - o local servirá como ponto de triagem, diagnóstico e internação.

