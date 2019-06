BRASÍLIA (DF) – A Fiat revelou no amistoso entre Brasil e Qatar, disputado no estádio Mané Garrincha, o Argo Seleção. Patrocinadora oficial das seleções da CBF, a série tem como base a versão Drive 1.0 e é oferecida com kit que contempla acabamento exclusivo, módu-lo multimídia com tela de nove polegadas, garantia de cinco anos e até mesmo uma bolsa da Nike, fornecedora de material esportivo das seleções brasileiras de futebol, com logos da italiana e da CBF.

A principal novidade é a pintura em amarelo, que não constava no catálogo do hatch. Sob o capô, a edição segue com motor 1.0 de 77 cv e 10,9 mkgf e caixa manual. Com tiragem de 1.500 unidades, a série começará a ser vendida em 14 de junho, data da abertura da Copa América. O preço do Argo “canarinho” será divulgado nesta semana, mas vale lembrar que a versão Drive 1.0 parte de R$ 52.690.

Com 28,7 mil unidades vendidas em 2019, o Argo é o oitavo modelo mais vendido do mercado, segundo a Fenabrave. E para ampliar a lista de opções, a marca tem apostado em novas versões para o compacto. A edição é a segunda novidade na linha do Argo. Em abril, a Fiat colocou no mercado a versão Trek-king, com proposta aventureira.

Amarelinhos

Edições inspiradas na Seleção Brasileira não são novidade. Por muitos anos a Volkswagen foi parceira da CBF e colocou no mercado versões de chuteiras de modelos como Gol, Fox e Voyage, que receberam adornos como a logomarca da confederação, assim como itens exclusivos.

Toro 2020

Fora das quatro linhas, a Fiat também lançou a linha 2020 da picape Toro. A principal novidade é a inclusão da versão Endurance, que chega como opção de entrada na linha, partindo de R$ 92.990.

Equipada com motor 1.8 de 139 cv e caixa manual de cinco marchas, a Endurance também figura no port-fólio com motor turbodiesel 2.0 de 170 cv e caixa automática de nove marchas. Sem refinamentos, a versão perdeu frisos cromados, rodas de liga leve e faróis de neblina. Visualmente, o utilitário passou por uma pequena intervenção no para-choque, que ganhou uma peça pronunciada abaixo da grade frontal.

Assista também!