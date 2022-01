Na guerra dos nanicos, qualquer grama, parafuso ou minuto pode fazer a diferença. Um dia antes de a Renault apresentar o Kwid reestilizado a Fiat lançou a linha 2022 do Mobi.

O pequenino ganhou novos conteúdos e passou por revisão do veterano motor Fire EVO 1.0 para atender às normas de emissões do Proconve L7. A potência despencou de 75 para 74 cv e o torque de 9,9 kgfm para 9,7 kgfm.

No entanto, a Fiat declara que o carrinho ficou 7,9% mais eficiente. A italiana afirma que ele pode rodar até 700 km com um tanque de combustível de gasolina, em trajetos rodoviários, com uma média de 15 km/l.

O pequenino ganhou novos conteúdos, como monitor de pressão dos pneus e sistema de partida a frio sem tanquinho. Com apenas duas versões: Like (R$ 60.990) e Trekking (63.990), o Mobi é equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Ele ainda pode receber multimídia com conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

