O segmento de automóveis populares entrou em extinção há muito tempo. E as razões vão além de tendências de mercado, como a dinastia dos SUVs, que ceifou segmentos de peruas, monovolumes e ameaça sedãs e compactos. No caso dos populares, o buraco é bem mais embaixo.

Isso porque esse segmento depende de oferta de crédito. São carros que dificilmente são adquiridos sem um percentual pesado financiado. O problema é que o consumidor perdeu poder de compra. Adquirir um veículo novo, mesmo que popular, se tornou algo platônico, ainda mais que o custo de produção foi impactado pela desvalorização do real, uma vez que o índice de nacionalização da indústria como um todo, está longe da plenitude.

E nesse cenário pouco amistoso, apenas Fiat Mobi e Renault Kwid disputam mercado com usados e seminovos de mesma faixa de preço, que apesar do desgaste, podem oferecer mais conforto, conteúdos, espaço, segurança e status.

Assim, para continuar remando, a Fiat lança a linha 2022 do Mobi, que mantém suas três versões (Easy, Like e Trekking), e aplica um pouco mais de recheio, para fazer frente ao rival e aos concorrentes já rodados, mas com preços que superam os R$ 55 mil.

Novidades

O principal destaque é a adoção de central multimídia para a versão Trekking, que se posiciona no topo da linha. Trata-se do mesmo módulo da picape Strada, que permite conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

O Mobi aventureiro ainda recebeu sistema de áudio com quatro alto-falantes e doi tweeters. Afinal, não faria sentido algum uma central multimídia sem caixas de som.

Mobi Like

A versão Like, intermediária, passa a contar com repetidores de seta nos retrovisores. O restante segue o pacote da linha anterior: ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas nas portas, computador de bordo, limpador e desembaçador do vidro traseiro e dois alto-falantes, além da predisposição para rádio.

Já a versão Easy segue sem mudanças com sua filosofia de total desapego material.

Motor e câmbio

O Mobi é equipado com o veterano motor Fire Evo 1.0 de 75 cv e 9,9 kgfm de torque. A transmissão é apenas manual de cinco marchas.

Preços e versões



Mobi Easy 1.0 - R$ 43.990

Mobi Like 1.0 - R$ 51.590

Mobi Trekking 1.0 - R$ 55.490

