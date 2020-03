A Fiat é mais uma montadora de veículos no Brasil a suspender temporariamente a fabricação como medida de proteção para evitar a disseminação da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. A planta industrial de Betim começa a diminuir gradualmente as atividades na terça-feira (24), até a parada completa dia 27. A princípio, a retomada das atividades está prevista para 21 de abril. O mesmo acontece nas demais fábricas do Grupo FCA no país: em Goiana (PE) e Campo Largo (PR).