A Fiat apresenta a linha 2022 da picape Toro, que tem como principal novidade a inclusão do motor 1.3 turbo de 185 cv. Trata-se do mesmo motor do novo Jeep Compass.

A unidade promete resolver definitivamente as deficiências de performance e consumo do antigo motor 1.8 (que se tornou exclusivo na versão de entrada Endurance). O motor também ficou mais forte com 27 kgfm de torque, contra 19,1 kgfm do antigo.

Por dentro, a picape ganhou quadro de instrumentos digital de sete polegadas, nova central multimídia de 10,1 polegadas, assistentes de condução, assistente de voz Alexa, 4G embarcado, roteador WiFi, dentre outros recursos.

Visualmente, o carro passou por mudanças na parte frontal, com novos faróis, grade, para-choque e capô. Nas versões Ultra e Ranch, a grade tem formato exclusivo, com estilo que remete às picapes Ram.

Preços e versões

Endurance 1.8 AT6 - R$ 114.590

Endurance 1.3 AT6 - R$ 119.590

Endurance 2.0 AT9 - R$ 152.990

Freedom 1.3 AT6 - R$ 131.890

Freedom 2.0 AT9 - R$ 164.390

Volcano 1.3 AT6 - R$ 144.990

Volcano 2.0 AT9 - R$ 177.690

Ranch 2.0 AT9 - R$ 185.490

Ultra 2.0 AT9 - R$ 187.490

Confira todos os detalhes da nova Toro na edição de sábado do HD Auto.