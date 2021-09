No mercado de automóveis, a exclusividade é um item de série para poucos. No entanto, cada vez mais as marcas investem em pacotes de estilo e demais conteúdos que buscam tornar um carro comum, num exemplar diferenciado. E seguindo essa lógica, a Fiat acaba de lançar duas séries especiais para a picape Toro.

A caminhonete italiana passa a contar com as opções Chrome Edition e Black Edition. No entanto, as edições são aplicadas apenas na versão Volcano Turbo 270. Em tese, a picape (que é a topo de gama com motor 1.3 flex) passa a contar com a mesma grade e para-choques das versões Ranch e Ultra (diesel), que se diferenciam das demais derivações da Toro.

Como os nomes já indicam, a Black Edition utiliza acabamento em tom preto, enquanto a Chrome Edition combina elementos cromados na decoração externa.

“Com o design inspirado nas versões Ultra e Ranch, trouxemos para o consumidor novas possibilidades para o visual já sofisticado da Volcano”, afirma o diretor do Brand Fiat América do Sul e Operações Comerciais Brasil, Herlander Zola.

A Toro Volcano Turbo 270 parte de R$ 154 mil. E para adicionar os pacotes visuais, é preciso acrescentar mais R$ 3 mil. Sob o capão não há novidades. A versão utiliza o novo motor turbo flex 1.3 de 185 cv e 27 kgfm de torque. A unidade é combinada com transmissão automática de seis marchas e tração nas rodas dianteiras.

