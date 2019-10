A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) recebe, nesta quarta-feira (23), o embaixador José Ignácio Piña Rojas e o cônsul Vicente Flores Meléndez da Embaixada do México no Brasil e da diretoria da Câmara de Comércio Mexicana para discutir a relação comercial entre Brasil e o país latino.

Participam do encontro o presidente do Conselho de Política Econômica e vice-presidente da Fiemg, Tadeu Monteiro Barros Pinto, e o presidente do Conselho do Instituto Estrada Real, Felipe Mota.