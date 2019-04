O Minas Trend, maior salão de negócios de moda da América Latina, que é realizado em Belo Horizonte, caminha para ser sustentável financeiramente. Com a redução de custos e o aumento de receita, ambos na faixa dos 40% em relação à última edição em outubro de 2018, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), realizadora da semana de moda, reduziu o déficit em 10 vezes, na comparação com abril do ano passado.

“O estágio de maturidade de um evento se dá quando ele se torna sustentável. E é para isso que estamos trabalhando. O gap que a Fiemg tinha, que era uma ‘boca de jacaré’, está sendo reduzido significativamente. E é bom lembrar que o aumento de receita não se deu extraindo mais do setor da moda e sim pelo fechamento de patrocínios. Na prática, reduzimos entre 20 e 30% o valor dos estandes aqui no Expominas”, afirma o presidente da entidade, Flávio Roscoe.

Custos

De acordo com números projetados na semana passada, o custo total do Minas Trend, nesta 24ª edição, será de R$ 5,3 milhões enquanto, em abril de 2018, foram da casa dos R$ 6,9 milhões. O objetivo do evento é expandir tanto quanto suportar a estrutura do Expominas.

“Estamos caminhando para isso e esperamos, na próxima edição, não ter nenhum metro quadrado sem expositores. Queremos e estamos ampliando o evento sob diversos espectros. Cosméticos, por exemplo, é uma linha que identificamos como natural de participação em um evento de moda”, conta Roscoe, que destaca a presença de cinco marcas mineiras de cosméticos que fazem uma participação teste aberta ao público em estande coletivo.

A atração de outros estados para o evento também é algo que a Fiemg persegue. “Já temos uma boa parceria com Alagoas, mas estamos em conversa com o Rio Grande do Sul e o Paraná. Queremos tornar o Minas Trend mais nacional possível, com novos pólos produtivos e a atração de novos expositores de qualidade”, destacou Flávio Roscoe.

O Minas Trend começou nesta terça-feira (9) e segue até sexta (12), com eventos abertos ao público e o salão de negócios exclusivo para lojistas e convidados.

