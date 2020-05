A estratégia da Caixa em abrir duas horas mais cedo e contratar vigilantes e recepcionistas para reduzir as filas no entorno das agências não surtiu efeito nesta segunda-feira (4) em Belo Horizonte. No primeiro dia das medidas adotadas para facilitar o saque do auxílio emergencial de R$ 600, o que se viu foram novas aglomerações de pessoas e até tumulto.

Logo nas primeiras horas do dia, filas - algumas gigantescas - se formavam nas unidades bancárias espalhadas pela capital. No bairro Céu Azul, na região da Pampulha, clientes inconformados com a distribuição de senhas e a suspeita de venda de lugar resolveram fechar a rua.

A Polícia Militar precisou intervir e negociar com a gerência do banco. Seis viaturas foram deslocadas para o local. "Chegando lá, as pessoas disseram que foram distribuídas 150 senhas, sendo 30 preferenciais e 120 convencionais. Só que eram mais de 300 pessoas aguardando atendimento. Conversamos com a gerente que se prontificou em atender mais clientes, caso os 150 com senhas fossem atendidos antes do expediente bancário", explicou a tenente Raquel Guimarães, do 49º Batalhão da PM.

Mesmo com o acordo, quem ficou na fila, sem senha, não criou muitas expectativas. "Cheguei aqui por volta de 5h. Já tinha muita gente. A primeira pessoa chegou 20h40 de domingo. Eu tenho uma criança de colo. Não tenho condições de chegar nesse horário", disse a autônoma Thayna de Souza Vilela.

Para ela, de nada adiantou abrir cedo e contratar mais funcionários, pois a distribuição das senhas foi a mesma das vezes anteriores. "O correto seriam ir atendendo a todos e, pouco antes de fechar, distribuir as senhas", explicou.

Inconformados com a distribuição de senhas, clientes fecharam a rua da agência da Caixa no bairro Céu Azul

Fabíola Adélia dos Santos compartilha a mesma opinião. "Estou desde 2h na fila. Nos revoltamos quando chegou um funcionário do banco e disse para irmos embora. É revoltante essa situação. Não é a primeira vez que tento sacar o benefício, me recuso a sair da fila enquanto não conseguir atendimento", desabafou.

O que diz a Caixa

Por meio de nota, a Caixa informou que o saque pode ser realizado também nos terminais eletrônicos, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento. O banco diz que adotou uma série de medidas para melhorar o atendimento, mas não se pronunciou sobre as reclamações listadas pelos belo-horizontinos.

Veja abaixo a nota na íntegra:

"Os beneficiários que receberam o crédito do Auxílio Emergencial na Poupança Social Digital já podem efetuar o saque do benefício em espécie. O saque é realizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.



Para otimizar o atendimento, a CAIXA vem adotando uma série de medidas. Desde 22 de abril, 1.102 agências pelo país estão funcionando com horário de abertura antecipado em duas horas, das 8h às 14h. Na última semana, houve funcionamento de quase 800 agências no feriado de 21 de abril e no sábado (25). Além disso, o banco amplia para toda a rede de agências a abertura antecipada em duas horas. Com a medida, que passa a valer nesta segunda-feira (4), as unidades passarão a funcionar de 8h às 14h. Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando neste horário.

No sábado (2), o banco abriu 902 agências, de 8h às 14h, exclusivamente para atendimento do saque em espécie dos beneficiários do Auxílio Emergencial que recebem pela Poupança Social Digital nascidos de janeiro a outubro.



Estão sendo alocados mais de 2.800 vigilantes adicionais (2.000 já está atuando), bem como 389 recepcionistas para reforçar orientação e atendimento ao público.



Para reforçar estas ações, a CAIXA anunciou na sexta-feira (1º) um pacote de medidas adicionais:

• mais de 3 mil funcionários serão realocados para reforçar as equipes nas agências;

• a contratação de mais 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas para reforçar a orientação e atendimento ao público (no total, reforço de mais de 5,6 mil contratações);

• cinco caminhões-agência vão ser colocados à disposição dos beneficiários do Auxílio Emergencial em locais com maior necessidade

• o número de agências que abrirão as portas duas horas mais cedo será ampliado para 1,6 mil, a partir de segunda-feira (4), em todo o país



Também serão realizadas coletivas de imprensa diárias para disseminação das informações e o banco está em contato direto com as prefeituras para fechar parcerias para atendimento à população e divulgação de informações."

