Shanna Harouche Garcia Lopes, filha do bicheiro Waldomiro Paes Garcia, conhecido como Maninho, foi baleada na manhã desta terça-feira (8), em frente a um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros, ela foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Seu estado de saúde é estável.



Agente da 16ª DP da Polícia Civil (Barra da Tijuca) foram chamados e irão investigar o caso.



Devido ao histórico de casos na família, não está descartada a hipótese de que Shanna tenha sido alvo de tentativa de homicídio.



Patrono da tradicional escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, o contraventor Maninho foi executado na frente de um filho em 2004, quando deixava uma academia em Jacarepaguá, também na zona oeste da cidade.



Na ocasião, o filho, Myro, então com 15 anos, também foi baleado, mas sobreviveu.



Em 2017, contudo, o rapaz foi assassinado após ter sido vítima de sequestro e extorsão.