Termina nesta segunda-feira (17) o prazo para que proprietários de veículos com placas de final 5 e 6 paguem a segunda parcela do IPVA em Minas sem multa. De acordo com a tabela estabelecida pelo Detran, na terça-feira (18) vence o imposto para as placas 7 e 8.

Já para quem tem automóveis com placas que terminam em 9 e 0, o vencimento será na quarta-feira (19). Conforme a Secretaria de Estado de Fazenda, já foram arrecadados R$ 2,8 bilhões desde 31 de janeiro - 46% do total previsto, de R$ 6,1 bilhões.

Os motoristas devem ficar atentos, pois a multa aos inadimplentes é de 0,3% ao dia - até o 30º dia - e 20% após um mês, além dos juros. Cerca de 3,2 milhões de proprietários optaram por pagar o imposto em parcela única, com desconto de 3%.

O procedimento para pagar a segunda parcela é o mesmo da primeira. Basta se dirigir a qualquer agência ou terminais de autoatendimento dos agentes arrecadadores - Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Santander e Sicoob - e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Agora, quem preferir, pode emitir a guia de arrecadação no site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF). Os correntistas podem, ainda, utilizar o sistema on-line dos bancos para quitar o imposto.

