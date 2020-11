Mais de sete pontos percentuais separam o primeiro e o segundo colocados nas pesquisas de intenção de voto em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Levantamento feito pelo Instituto Soberano em 27 e 28 de outubro mostra que Flavinha (PSD), única mulher na corrida pela prefeitura, tem a preferência do eleitorado. Ela aparece com 30,2% dos votos válidos na pesquisa espontânea, seguida por Marcelo Nonato (Solidariedade), com 22,5%.



Na sequência, vêm Kiko Marinho (Avante), com 15%; Guedes Mister M (PDT), com 10%; Joaquim Araguaia (Rede), com 7%; Dr. Ernesto (DEM), com 5,4% e Daniel da Rádio (PTC), com 4,5%. Juninho de Elias (Patriota) está com 4,1% e Dawid Dias (PSDB), com 1,3%.

Na pesquisa estimulada, Flavinha também lidera, com 29,1% dos votos válidos, seguida por Marcelo Nonato (23,7%), Kiko Marinho (12,4%), Guedes Mister M (10,1%), Dr. Ernesto (7,2%), Joaquim Araguaia (5,9%) e Daniel da Rádio (5,2%). Juninho de Elias tem 4,9% e Dawid Dias 1,5%.

No levantamento estimulado - todas as localidades pesquisadas, Flavinha aparece com 15,9% das intenções de voto. Na sequência, estão Marcelo Nonato (12,9%), Kiko Marinho (6,8%), Guedes Mister M (5,5%), Dr. Ernesto (3,9%), Joaquim Araguaia (3,2%), Daniel da Rádio (2,9%), Juninho de Elias (2,7%) e Dawid Dias (0,9%). Brancos e Nulos representaram 5,9% e Não Sabe/Não Respondeu, 39,5%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral(TSE) sob o número MG-01413/2020. A margem de erro do levantamento é de 4,1% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Foram ouvidos ao todo 560 eleitores.