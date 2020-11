A quantidade de eleitores que decidiram comparecer às 18 seções eleitorais localizadas no Colégio Estadual Central, no bairro de Lourdes, região Centro-sul de BH, aumentou consideravelmente no início da tarde deste domingo (15).

O movimento ficou mais intenso a partir do meio-dia e filas chegaram a se formar nas seções eleitorais. Ao chegar no local, muitos eleitores se surpreenderam com o movimento. O engenheiro Vitor Ribeiro de Castro teve que esperar cerca de 10 minutos para votar e disse que veio após o almoço por acreditar que a maioria dos eleitores escolheria a parte da manhã para votar. "Fiz a escolha de vir agora e me surpreendi com a quantidade de pessoas", destaca.

A mesma surpresa tomou conta da enfermeira Alice Santiago. Acompanhada da filha, de apenas seis anos, ela afirmou que teve que esperar mais de 15 minutos para exercer a escolha nestas eleições. "Trouxe até minha filha porque achei que estaria mais calmo agora a tarde, mas até fila enfrentamos, coisa que é raro aqui", afirma.

Idosos aproveitam a manhã para votar

Pela manhã, o maior fluxo de eleitores que compareceram ao Estadual Central foi de idosos. Aproveitando o horário preferencial estabelecido pela Justiça Eleitoral para as eleições de 2020, muitas pessoas da terceira idade compareceram às seções e não enfrentaram filas.

O prefeito Alexandre Kalil, candidato à reeleição pelo PSD, votou no Estadual Central por volta das 9h30. Na saída, Kalil disse que acredita ser possível vencer as eleições já neste domingo.

