Uma das grandes invenções da humanidade foram os fones sem fio. Afinal, não há nada mais irritante que fios se enrolando pelo corpo. No entanto, há fones sem fios bons e também modelos ruins. Uma boa pedida é o JBL Tune 500BT.

Esse fone agrega boa qualidade de áudio, com preço acessível, com valores entre R$ 210 e R$ 260 no varejo on-line. Uma das vantagens desse fone é o baixo peso. Feito de plástico, a armação é leve e conta com almofadas no arco e não apenas nos drivers.

Ele está longe de ser um fone sofisticado, com uso de peças em alumínio, superfície sensível ao toque, assim como acabamento sofisticado. Ele te entrega som e pronto. Para quem quiser se exibir, é melhor procurar outro aparelho. No entanto, é articulado e se compacta com facilidade para guardar na mochila.



Na prática

Nas orelhas, o Tune 500BT é confortável. Ele não pressiona muito as orelhas, o que permite usar por longo tempo sem terminar o dia como um moleque malcriado da minha geração. Por outro lado, o isolamento com o ambiente externo está longe de ser o mais eficiente.

Mas a perda de vedação é compensada pelos falantes equipados com tecnologia Pure Bass Sound, que oferecem ótima qualidade de áudio. O raio de alcance é de cerca de 10 metros, mas as paredes reduzem a qualidade do sinal.

O Tune 500BT tem apenas quatro botões, um para ligar, dois para volume e um para pausa. As teclas são grandes e exigem um pouco de pressão para dar os comandos. Pode parecer algo mal acabado, mas são práticos e não ficam pausando a música a qualquer toque.

Para conectá-lo a um telefone ou computador com sinal Bluetooth, basta esperar o aparelho localizar o fone e fazer a conexão.



Carga

Para carregar completamente esse fone são necessárias duas horas conectado a uma fonte de alimentação. Basta conectá-lo numa porta USB ou num carregador de celular. Já a duração da bateria é de cerca de 15 horas.

Um ponto negativo desse fone é que falta entrada P2 para uso com cabo. Pode parecer contraditório usar um fone Bluetooth com cabo, mas para quem gosta de games o cabo é fundamental para ter resposta imediata. Outro ponto negativo é que, caso a bateria venha a perder a eficiência com tempo de uso, o fone será perdido.



Palavra final

O JBL Tune 500BT é uma opção para quem busca a comodidade do fone sem fio, mas não quer pagar uma pequena fortuna num diminuto fone intra-articular com Apple Airpod ou Samsung Galaxy Buds. Por cerca de 20% do preço desses “brincos” falantes, o modelo da JBL resolve o problema para quem que ouvir música sem ficar enrabichado nos fios.