A Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar a Fundação Nacional do Índio (Funai) nas ações de garantia da integridade física e moral dos povos indígenas e dos servidores da Funai, na Terra Indígena Vale do Javari, no estado do Amazonas, de acordo com portaria publica na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial da União.

Os militares permanecerão na região por 180 dias a contar desta sexta-feira (6) até 2 de junho de 2020, com possibilidade de prorrogação. Eles atuarão em caráter episódico e planejado e terão apoio logístico da Funai, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional.

De acordo com a portaria, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

