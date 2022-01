Quando a Ford ressuscitou o Bronco, ela queria um utilitário cascudo para brigar com o Jeep Wrangler. A rival, por sua vez, resolveu elaborar uma versão demoníaca, batizada de Rubicon 392, equipado com um V8 do Dodge Challenger. Agora a marca do Oval Azul dá nova resposta, batizada de Bronco Raptor.

A Ford convocou o time de desenvolvimento da picape F-150 Raptor para criar a versão SUV de seu “dinossauro”. As principais melhorias ficaram na parte de suspensão. O carro recebeu elementos utilizados no Bronco Ultra4, versão de competição para corridas de off-road.

O curso da suspensão foi elevado, assim como as bitolas, que ficaram ainda mais largas (73,6 polegadas) para garantir mais estabilidade e acomodar rodas aro 17 e pneus de 37 polegadas BF Goodrich KO2.

O conjunto ainda conta com sistema de estabilidade off-road, batizado de HOSS, com amortecedores semi-ativos. Tudo isso permite que o Bronco acelere em pisos irregulares sem sacolejar tanto, como nos carros de competição na terra.

Conjunto mecânico

O Bronco Raptor é equipado com uma unidade V6 EcoBoost 3.0 de 400 cv, combinado com transmissão de 10 velocidades e (claro) tração 4x4. Para dar conta de tanta força e pancadas, a Ford instalou um eixo traseiro otimizado para o diferencial Dana 50 Heavy-Duty AdvanTEK semi-flutuante, com coroa de 235 mm. No eixo dianteiro, é utilizado a versão Dana 44, com coroa de 210 mm.

“O Raptor é o ápice da nossa linha off-road e agora é uma linha completa com conteúdo e design comprovados em corrida que você não pode obter de mais ninguém. Só a Ford poderia criar um Bronco Raptor”, se gaba o CEO da Ford, Jim Farley.

Por dentro

Se Por fora o Bronco é ainda mais intimidador, por dentro ele oferece benesses da vida moderna. Ele é equipado com quadro de instrumentos é digital, multimídia grandalhão com sistema de navegação nativo, ar-condicionado digital, além de bancos e volante revestidos em couro. Ele ainda conta com sistema de áudio Bang & Olufsen, câmeras 360 graus e sistema Sync4 e apliques em fibra de carbono.

Papa

Se o Raptor promete ir onde nenhum outro carro vai, o Bronco Pope Francis Center Edition quer ficar bem perto da sociedade. A Ford se uniu ao Centro Papa Francisco para criar uma versão especial do SUV Bronco, que foi desenvolvida para o leilão anual Barrett-Jackson em Scottsdale, Arizona. Trata-se de uma unidade quatro portas da atual geração.

O carro foi customizado com as cores da linha original do jipe, de 1966, mas com elementos resgatados do Bronco, que a Ford cedeu ao Papa João Paulo II, em sua visita aos Estados Unidos em 1979. Segundo a Ford, a unidade especial terá o valor arrecadado doado para a obra social que leva o nome do pontífice para ajuda aos moradores de rua de Detroit. A instituição quer erradicar a falta de moradia na cidade dos motores até 2030.

