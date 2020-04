Em dias de coronavírus, a indústria tem rebolado para manter suas agendas de lançamentos. A Ford tinha programado a apresentação da Ranger Storm para o início da segunda quinzena de março. Mas com a explosão da pandemia do Covid-19, ela transferiu a coletiva presencial por uma conferência de vídeo, e inclusive venderá a picape por um canal remoto, com direito a delivery do veículo.

Com preço de R$ 150.990, a versão se destaca por incluir para-lamas alargados (no próprio estampo) e adereços que elevam seu visual agressivo. Ela chega para concorrer num nicho praticamente vazio, com exceção da Nissan Frontier Attack (R$ 161 mil), que também carrega nos apetrechos.

A versão se posiciona abaixo das versões Limited (topo de linha) e XLT e se apresenta com a versão 3.2 mais acessível da linha. As demais versões da Ranger são equipadas com motor turbodiesel 2.2 de 160 cv.

Pandemia

Em virtude das medidas de contenção da pandemia do coronavírus Covid-19, a Ford desenvolveu um canal de vendas remoto. O cliente pode fechar a compra sem precisar ir à uma revenda.

Ele inclusive poderá receber o automóvel em casa, em que será adotado protocolo de higienização para garantir toda segurança ao consumidor e ao profissional que irá fazer a entrega. Segundo a Ford, a opção está disponível para toda gama.

Garantia

A norte-americana ainda reforçou seu plano de extensão de garantia e revisões para que seus clientes não sejam afetados durante a pandemia. De acordo com a Ford, nenhum consumidor precisa ir à rede para fazer as manutenções programadas para não perder a garantia. Em nota, a fabricante afirma que: "A contagem de tempo voltará a ser feita depois que a situação for normalizada. Os clientes serão informados quando isso ocorrer", fecha nota.

Motor e câmbio

A Ranger Storm é equipada com motor turbodiesel 3.2 Duratorq de 200 cv e 47 mkgf de torque, associada a uma transmissão automática de seis marchas e tração 4x4 com acionamento eletrônico.

Visual

A Storm conta com rodas pintadas de preto, novíssimos pneus Pirelli Scorpion (40% on-road e 60% off-road), adesivos no capô, estribos, santo-antônio com barras longitudinais, capota marítima e também pode receber coletor de ar suspenso, do tipo snorkel (vendido como acessório).

Inclusive, os 60 primeiros pedidos receberão o snorkel e capota marítima de brinde. Segundo a Ford os itens custam na rede autorizada algo em torno de R$ 5,5 mil.