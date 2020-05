Em dias de coronavírus sair de casa exige cuidados, e o que pode deixar para depois deve ser postergado. Mas há situações que não há como esperar. Por exemplo, um problema no carro, ou a entrega daquele carro que o amigo comprou pouco antes da pandemia e só foi está liberado. Para elevar a segurança, a Ford para a oferecer um serviço de higienização completo em sua rede de concessionários, chamado de Ford Clean.

Para isso, desenvolveu um produto desinfetante, que não causa dano aos materiais do interior do automóvel. Chamado de Ford Clean, o produto foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é aplicado no interior e também nos dutos de ar-condicionado e promete eliminar qualquer vestígio do coronavírus Covid-19.

Fabricado pela 3M, o “Peróxido Pronto Uso”, é utilizado em hospitais para desinfecção de UTIs, salas de emergência e outras áreas de alto risco. Por ter baixo nível de corrosão, a Ford fez ensaios para atestar que o produto não danifique os materiais utilizados no interior de seus automóveis, como plásticos, tecidos, metais e couro. A Ford ainda garante que que, além de eliminar vírus, bactérias e fungos, esse desinfetante apresenta baixa toxicidade, sem oferecer riscos para os usuários, e garante a limpeza da superfície.

Sem brechas

O processo de limpeza conta com 50 pontos de desinfecção dentro do automóvel. De acordo com a Ford, volante, painel, teclas, alavanca de câmbio e qualquer parte em que possa ter contato do corpo passa pelo serviço de limpeza.

“O programa Ford Clean foi criado para dar segurança e tranquilidade ao cliente quando ele precisar ir a uma concessionária Ford, sabendo que vai encontrar um local preparado para proteger sua saúde”, explica o diretor de Serviço ao Cliente da Ford América do Sul, Joaquim Pereira.

O Ford Clean também inclui o programa “Compre Sem Sair de Casa”, em que o consumidor compra pelos canais de venda remota da marca e recebe seu carro novo em casa e desinfectado. No entanto, o produto não está a venda. Ele é oferecido apenas no serviço de higienização, por R$ 129,90. O tempo médio do serviço é de 30 minutos e sempre na presença do cliente, inclusive na entrega em domicílio.

Certificação

Junto do Ford Clean, a marca do oval azul também desenvolveu certificação de segurança para sua rede de concessionárias, que atestam os protocolos de cuidados com higiene. De acordo com o executivos, foram estipuladas 15 padrões de higienização, que inclui uso de máscara, álcool gel e até mesmo a redução de modelos no saguão de vendas para aumentar o distanciamento dos consumidores e funcionários.