A Ford acaba de lançar o SUV Territory. Importado da China, o jipão chega para disputar mercado no segmento dominado pelo Jeep Compass. E para fazer frente num nicho em que há modelos refinados como Peugeot 3008, Chevrolet Equinox, Mitsubishi Outlander e Volkswagen Tiguan, o utilitário mandarim aposta num pacote de farto de equipamentos e acabamento impecável.

O SUV será vendido em duas versões: SEL (R$ 165.900) e Titanium (R$ 187.900). A marca já recebe pedidos, mas as entregas estão programadas para setembro, com direito a recebimento na casa do cliente.

O Territory é equipado com motor 1.5 turbo de 150 cv e 22,9 mkgf de torque, além de transmissão do tipo CVT, que emula oito marchas. Não se trata do conjunto mais vigoroso do mercado, mas não fica atrás das opções básicas de Tiguan, Compass e Equinox. Só não não pode tentar encarar as versões mais nervosas, pois o chinês perde de forma bizonha.

Mas seu grande barato está no pacote de conteúdos que conta com assistentes de condução como (ACC, frenagem automática, alerta de ponto cego e park assist). Ele ainda conta com quadro de instrumentos digital, ar-condicionado de duas zonas, com saídas para os bancos traseiros e um imenso multimídia, que permite conexão sem fio com iPhone.

Confira todos os detalhes do Territory na edição deste sábado (8) do HD Auto.