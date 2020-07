A Ford acaba de ressuscitar o Bronco, utilitário que nasceu nos anos 1960 e a ajudou a consolidar o segmento de SUVs. O novo Bronco chega com três opções de carroceria, sendo que duas utilizam carroceria sobre chassi e uma conta com estrutura monobloco.

Essa terceira, a Bronco Sport virá para o Brasil em 2021, com motor EcoBoost 2.0 de 248 cv e 38 mkgf de torque. A unidade será combinada com transmissão automática de oito marchas e tração 4x4. Sua missão por aqui será encarar o Jeep Compass Trailhawk, versão mais cascuda do SUV da FCA. Em todas as derivações, o Bronco mantém estilo de design inspirado no utilitário original, com formas quadradas e faróis circulares.

Bicho do mato

A versão mais bruta do utilitário chega para disputar terreno com o Jeep Wrangler. Como o rival, ele terá opções de duas e quatro portas. E por falar em portas, elas também podem ser removidas, tal como os painéis do teto, como o rival da Jeep.

O Bronco pode ser equipado com motor 2.3 EcoBoost de 274 cv e 42,9 kgfm de torque e o 2.7 V6 EcoBoost com 314 cv e 55,3 kgfm. Além disso há duas opções de transmissão, uma manual de seis marchas e outra automática de 10 marchas, além de sistema 4x4 com reduzida, seletor de tipo de terreno, auxílio em ladeiras e tudo mais que um brucutu do século 21 exige.