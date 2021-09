Sem fabricação local desde janeiro, a Ford quer fazer volume com produtos fabricados no Mercosul e no México, que não pagam imposto de importação. Ela lançar a nova geração do Transit, fabricada na unidade uruguaia da Nordex - fábrica que também produzirá a picape Peugeot Landtrek, prometida para estrear até 2022.

Mas para ganhar volume, o comercial leve terá que bater de frente com a Mercedes-Benz Sprinter, modelo em que ela se espelha. O Transit é equipado com motor turbodiesel EcoBlue 2.0 de 170 cv e 41,3 kgfm de torque, que atende ao protocolo de emissões Proconve P7. A unidade é combinada com transmissão manual de seis marcas. Comparada com a van alemã, o Transit conta com 7 cv e 4,9 kgfm a mais.

Minibus

A princípio a Transit chegará ao mercado na versão Minibus, com capacidade para 15 ou 16 ocupantes. Há ainda versão para até 19 pessoas embarcadas. Posteriormente, chegarão as versões furgão, assim como chassi-cabine.

O carro pode ser equipado com estribo lateral elétrico, ar-condicionado digital e multimídia. Ele também conta com controle de cruzeiro adaptativo.