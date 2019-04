No domingo passado, dia 14, os fãs de Game of Thrones estavam ansiosos pela estreia da última temporada da série. A fotógrafa Shannon Leigh aproveitou para publicar em seu Instagram fotos de bebês vestidos como os personagens da saga exibida na HBO.



Os bebês aparecem caracterizados como Daenerys Targaryen e Jon Snow, e, é claro, que não faltou o disputado trono de ferro. Para o site Popsugar, Leigh contou que as imagens que conquistaram recentemente milhares de likes foram produzidas há dois anos.



Confira no endereço eletrônico a seguir: (https://www.instagram.com/p/BwP-ftrgNWG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_locale_testN)