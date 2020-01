A nova pneumonia viral chegou esta sexta-feira (26) à Europa, com a confirmação de dois casos positivos de coronavírus na França durante o dia. Já ao final da noite, o Ministério da Saúde acrescentou um terceiro caso à lista de pessoas infectadas com o coronavírus originalmente surgido na cidade chinesa de Wuhan.

A França é o único país europeu a registar a presença da nova pneumonia viral que se assume cada vez mais como uma ameaça global. Os primeiros caso franceses foram registrados em Paris e Bordeaux. Os pacientes estiveram na China. Uma terceira pessoa foi agora diagnosticada também na capital francesa.

De acordo com a ministra da Saúde, Agnès Buzyn, as autoridades sanitárias procuram agora reconstituir o histórico desses pacientes para identificar todas as pessoas que estiveram em contato com eles. “É necessário enfrentar uma epidemia como se combate um incêndio, ir rapidamente à sua origem [e] circunscrevê-la tão rapidamente quanto possível”, destacou a ministra.