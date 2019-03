Associado ao conceito de uma vida mais saudável e sem estresse, o consumo de chás vem aumentando no Brasil e em Minas Gerais. Um dos fatores que comprovam o fato é o crescimento da franquia Tea Shop no país, que acaba de inaugurar sua primeira loja em Belo Horizonte.

Quem vislumbrou o bom negócio foi o casal mineiro Regiane e Adão Campos, que investiu R$ 300 mil na abertura da unidade no Diamond Mall, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A loja aposta na venda de ervas a granel, bem como em degustação e área gourmet.

O sócio-diretor da empresa, Adão Campos, conta que a oportunidade surgiu em família e contou com uma proposta do próprio shopping. Filha e genro dos proprietários, Jennifer Campos Andrade e Vitor Figueiredo Andrade já tinham uma unidade da marca em Santos, no litoral paulista, e foi por meio deles que as negociações começaram.

A partir de então, empreenderam-se análises financeiras e pesquisas de mercado em BH e no centro de compras. O plano inicial era, em dezembro de 2018, lançar um quiosque no segundo piso do Diamond. Contudo, a administração do local sugeriu um projeto maior, no primeiro andar, próximo à praça de alimentação.

A oferta se deu pelo perfil dos produtos oferecidos. São mais de 130 opções de chás importados da Europa, com um blend que segue tradições de países como Índia, Japão, Ceilão, Sri Lanka, China, África do Sul, dentre outros. Os artigos têm selo de procedência e são cultivados a partir de práticas sustentáveis.

O resultado são ervas de alta qualidade, produzidos com insumos bem selecionados. Não à toa, a expectativa dos sócios é recuperar o valor investido num prazo de 18 a 24 meses. A inauguração da loja aconteceu na quinta-feira (14).

Franquia

Criada em Barcelona, na Espanha, há cerca de 30 anos, a Tea Shop possui mais de 70 operações na Europa e na América Latina. Os indicadores da franquia são positivos. De 2017 para 2018, o número de lojas cresceu 47%. E a expectativa é de aumento de 40% neste ano.

As 29 unidades brasileiras estão também em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Vitória, Florianópolis, Santos, Gramado, Balneário Camboriú e Canoas.



SERVIÇO

Tea Shop

Endereço: Diamond Mall, 1º piso (Av. Olegário Maciel, 1600 - Lourdes, Belo Horizonte)

Telefone: (31) 2516-7255

Site: www.teashop.eu/brasil/

Fan page: @TeaShopBrasil