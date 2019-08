São inúmeras as possibilidades de embalagens para bebidas. E a Frasq Tech tem aquela que mais combina com o gosto e a necessidade do freguês. Com mais de 150 modelos, a empresa é especializada em frascos plásticos para bebidas carbonatadas, aquelas que possuem CO² na composição. A tecnologia utilizada proporciona o armazenamento de diversos produtos no barril, como cerveja, vinho, cidra, hidromel, entre outras iguarias.

Os frascos para chope são o maior diferencial da marca. Com capacidade para 30 litros, eles são próprios para acoplar em chopeiras, já vêm com a válvula e possuem um melhor custo-benefício. Tudo isso sem alterar o sabor da bebida. São ideais para cervejarias, por serem descartáveis e possuírem grande praticidade.

O fabricante da bebida pode enviar o keg (espécie de barril de armazenamento de cerveja) para os clientes e não é gasto nenhum valor para devolução da embalagem. Isso torna mais viável o envio para locais distantes. As embalagens custam a partir de R$ 60.

Outros produtos são voltados para cosméticos, sendo feitos em três materiais: PVC (policloreto de vinila), PEAD e PEBD (polietileno) ou PP (polipropileno). Os utilizados para produtos próprios para limpeza são compostos de PP ou PEAD. Alguns frascos usados para fins farmacêuticos, em diferentes formas, são feitos por PP ou PEAD. Na área alimentícia, as embalagens para adoçantes são fabricadas com PVC. Mas os mais vendidos são para produtos como Kombucha, drinks e refrigerantes.

Além da fabricação, um dos serviços oferecidos é a serigrafia, quando é feita uma gravação nos frascos por silk-screen pelos sistemas convencional (epoxi) ou UV. Também é possível optar pelo design criado pela empresa, com artes das embalagens dentro das necessidades de cada aplicação, seja por mercado ou tipo de produto a ser envasado.

Alguns cuidados são necessários ao usar o barril e não é recomendada a reutilização. Ao reutilizar a embalagem descartável, existe um risco significativo de contaminação do produto que será colocado no recipiente.

Serviço

Frasq Tech

Endereço: Rua Itapetininga, 140 – Venda Nova

Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira,

das 8 às 18h

Telefone: (31) 3453 7745

Site: www.frasqtech.com.br

E-mail: contato@frasqtech.com.br