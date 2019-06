Foi lançada oficialmente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta quarta-feira (5), a Frente Parlamentar pela Desburocratização, que vai contar com 41 deputados. O objetivo do grupo, liderado por Guilherme da Cunha (Novo), será buscar a simplificação do ambiente de negócios.

O grupo foi apresentado formalmente em audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Vários parlamentares aproveitaram para falar sobre como a legislação é extensa e complexa. Para eles, a burocracia impede a criação de empregos que poderia ajudar na retomada do desenvolvimento econômico do Estado.

A frente parlamentar dividiu sua atuação em sete grupos de trabalho, que vão do empreendedorismo e da revisão legislativa à modernização fiscal e às soluções tecnológicas.

Até o mês de setembro, definido o seu planejamento, estarão em curso a implementação e o monitoramento das ações. Em outubro, se darão as etapas de padronização e de réplica de boas práticas, com o encerramento das atividades da frente no fim do mesmo mês.