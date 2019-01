Cerca de 100 funcionários da empresa Minas Gerais Serviços (MGS) realizaram um protesto no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (2), contra a demissão de mais de 400 empregados que atuavam no UAI Praça 7. O movimento quer a realocação dos trabalhadores para outros setores do serviço público.

Os funcionários pretendem, ainda, fazer uma manifestação na Cidade Administrativa nesta quinta-feira (3). Está agendada para sexta-feira (4) uma reunião entre a Associação da Minas Gerais Serviços (ASSEMGS), o Ministério Público do Trabalho e o novo secretário do Planejamento, Otto Levy, para definir os rumos dos trabalhadores do UAI Praça 7 – que passa a funcionar com mão de obra terceirizada.

Além da realocação dos funcionários do UAI, os trabalhadores da MGS também querem debater o processo de privatização da empresa, já anunciado como uma grande possibilidade pelo governador Romeu Zema.

“A gente espera um reconhecimento do novo governo sobre a realidade da empresa, que conta com 27 mil trabalhadores que fizeram concurso público e está presente em todas as regionais do Estado. Em toda cidade onde há um hospital estadual ou um posto da polícia civil, há trabalhadores da MGS atuando na limpeza ou na segurança”, afirma Renato Campos, assessor sindical da ASSEMGS.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do governo Zema, mas não conseguiu retorno.

