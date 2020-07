A Fundação João Pinheiro (FJP) recebe inscrições, até o dia 19 de agosto, para o concurso público que selecionará 40 candidatos para vagas da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), nível I, Grau A. O profissional será integrado no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

A inscrição pode ser feita aqui e tem valor de R$ 60. A remuneração inicial oferecida pelo Estado é de R$ 5.451,65 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Mas, antes de ocupar o cargo, o profissional deve fazer graduação em Administração Pública (Csap) na Escola de Governo da FJP.

Durante o curso, o candidato que não for servidor público de Minas poderá receber, mensalmente, bolsa de estudo de um salário mínimo. Já servidores públicos estaduais, caso aprovados no concurso, têm o benefício da dispensa de ponto durante o período letivo.

Fases

O concurso é realizado em duas etapas. Na primeira, o candidato deve fazer, obrigatoriamente, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, previsto para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, e ter nota superior a 350 pontos em cada uma das provas objetivas e 500 pontos na prova de redação. Na segunda fase do certame, o candidato aprovado deve fazer a graduação em Administração Pública (Csap).

Conforme o edital, há vagas reservadas para pessoas com deficiência (4), autodeclarados negros (8) ou indígenas (1) e para aqueles que cursaram o ensino médio integralmente na rede pública e possuem renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio (7).

Atribuição do cargo

O curso tem duração de quatro anos, com carga horária total de 3.265 horas/aula. As aulas serão ministradas, em período integral no campus Pampulha da FJP, que fica na Alameda das Acácias, 70, no bairro São Luiz, em Belo Horizonte.

O EPPGG tem a função de supervisionar e avaliar políticas públicas, exercendo atividades relacionadas às áreas de planejamento e avaliação, administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

Outras informações referentes ao concurso poderão ser solicitadas à Fundação CefetMinas, por meio do e-mail concursopublico@fundacaocefetminas.org.br e, também, pelo telefone (31) 3314-5222, das 9h às 12h e das 14h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados.