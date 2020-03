A Fundação João Pinheiro (FJP) está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos na modalidade a distância. A iniciativa é uma oportunidade de aprendizado e certificação e se soma aos esforços do Governo de Minas para que a população fique em casa durante a pandemia do coronavírus (Covid-19), reduzindo a propagação da doença.

Estão disponíveis os cursos Mulheres na Função Pública; Gênero e Políticas Públicas para as Mulheres; Conhecendo e Combatendo a Violência Contra a Pessoa Idosa; Introdução ao Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas com Foco em Políticas; e Empoderamento e Protagonismo da Pessoa Idosa.

Fundação disponiblizou cinco cursos gratuitos com inscrições até o dia 31/3

Os cursos são sem mediação de um professor tutor, e trazem conteúdos divididos em módulos, que serão apresentados na forma de videoaulas ou e-books.

As atividades de cada módulo possuem correção automática e o aluno pode finalizar as aulas e gerar seu certificado logo que os estudos forem concluídos, desde que obtenha aproveitamento suficiente dentro do prazo máximo de duração do curso.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no site da FJP até 31/3, neste link. O candidato receberá um e-mail com a confirmação da matrícula e orientações para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem da Fundação João Pinheiro.

