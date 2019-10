A cantora Gaby Amarantos sofreu uma queda durante show realizado no festival Lambateria, em Belém, no Pará, na noite de sexta-feira (11). Ela tranquilizou os fãs e compartilhou um vídeo do momento da queda no Instagram, na noite de sábado (12).

No momento em que a cantora cai, a cabeça dela acerta parte da estrutura do palco. Na sequência, ela volta a cantar. "De corpo quente não senti p*** nenhuma. Minha equipe tentando desesperadamente me tirar do palco", contou.



Gaby Amarantos publicou stories do momento em que foi buscar ajuda médica: "Seis da manhã. Tô chegando aqui no hospital. Tô meio anestesiada, não estou sentindo muita dor, mas estou bem, gente", declarou no Instagram.



Na noite de sábado, Gaby falou mais sobre a queda: "Já recebi alta e estou em casa. Fiquei tonta e dei de cabeça na quina", relembra. "A vibe desse festival tava tão f*** que estanquei o sangue e decidi continuar a cantar até o fim. A energia da música é uma parada tão surreal que, mesmo com a cabeça 'quebrada', eu fiz um dos shows mais lindos da minha carreira", continuou.



Em seguida, Gaby Amarantos concluiu: "Saindo de lá, fui direto pro hospital para ser atendida, sem saber a gravidade da porrada. Levei vários pontos".