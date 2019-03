O fim de Game of Thrones pode estar próximo, mas os fãs da série terão um último momento para curtir a trama, desta vez do outro lado das câmeras. Na quarta-feira, 27, a HBO anunciou um documentário de duas horas sobre os bastidores da 8ª e última temporada da série, que estreia em 14 de abril.



O especial leva o nome de Game of Thrones: The Last Watch ("A Última Olhada", em tradução livre) e promete mergulhar a fundo no universo de Westeros, gravado em estúdios na Irlanda do Norte.



O documentário estará disponível no HBO Now, HBO Go, HBO On Demand e serviços de streaming parceiros a partir de 26 de maio.