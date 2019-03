O episódio piloto da sequência de Game of Thrones, da HBO, escalou Miranda Richardson para o elenco, segundo a revista Variety. A atriz é conhecida por interpretar a rainha Elizabeth na comédia britânica Blackadder e a repórter Rita Skeeter em Harry Potter e o Cálice de Fogo e Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1.



Mirada, que é vencedora do prêmio Bafta e do Globo de Ouro, junta-se a Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackle, Denise Gough e outros na série criada por Jane Goldman e George R.R. Martin, autor de Game of Thrones. Atualmente, ela está na série de TV Curfew e aparecerá na adaptação de Good Omens, de Neil Gaiman, da Amazon Studio.



A nova temporada de Game of Thrones é ambientada milhares de anos antes da história conhecida agora pelo público. A oitava e última temporada da série, que terá seis episódios, começa em 14 de abril.