Quando você é freguês frequente de uma padaria, boteco ou restaurante, é comum que o comerciante lhe conceda algumas regalias, como tira-gosto especial, um prato que não exista no cardápio ou duas fatias a mais de presunto e queijo no seu misto quente. E quando você é um colecionador de modelos Ferrari, a marca também se coloca à disposição para alguns pedidos exclusivos, como um modelo feito só para você. A marca acaba de apresentar P80-C, um bólido com apenas uma unidade feita para um colecionador, que vem de uma família “do ramo”. Ao contrário dos modelos especiais de apenas uma unidade que foram parar em garagens de colecionadores como Eric Clapton, A P80-C é um carro de corridas e não um modelo de rua feito para exposições. Construída sobre o chassi da 488 GT3, esse carro está em desenvolvimento desde 2015. E apesar de ter potencial para devorar pistas, dificilmente o proprietário se atreverá a querer bater cronômetro com outro carro.

Escala 1:1

Depois de apresentar uma versão de brinquedo do McLaren Senna, a marca britânica e a LEGO construíram uma réplica do supercarro em tamanho real. Para isso, foram utilizados 467 mil bloquinhos de plástico. O brinquedão utiliza as mesmas rodas, pneus, bancos e faróis do carro de verdade. Para finalizar o trabalho foram necessárias 5 mil horas por equipes que trabalhavam 24 horas por dia. O problema é que não dá para brincar, pois ele pesa 1,7 tonelada. Cerca de 500 kg a mais que o de verdade.

Trekking

Já não era novidade para ninguém, mas agora é oficial. Um mês após o site Autos Segredos ter flagrado a versão “aventureira” do Argo, a marca de Betim divulgou a primeira imagem oficial do carrinho. O Argo Trekking chega em abril e a principal novidade será o transmissão do tipo CVT, que será combinada com o motor Firefly 1.3 de 109 cv. Visualmente, o carrinho se destaca pelas molduras em plástico fosco nos para-lamas, caixa de rodas e nos para-choques. Tem até teto em preto, para ficar bem malvado!

Golf no telhado

A Volkswagen aposentou duas versões do Golf, equipadas com motores turbo 1.0 e 1.4. No entanto, a marca ainda continuará produzindo o GTI, que compartilha conjunto mecânico com o A3 Sedan. O fim da linha para as versões de entrada faz parte da estratégia para abrir terreno para o jipinho T-Cross, como já tinha acontecido com a perua Golf Variant, e também para o futuro Polo GTS. Com preços entre R$ 91 mil e R$ 112 mil, o Golf orbitava justamente na faixa de preços do utilitário.

