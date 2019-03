Não é novidade para ninguém que a Chevrolet trabalha na nova geração do sedã Prisma e também do hatch Onix. No ano passado vazaram as primeiras imagens do sedã, na China, assim como dados técnicos que indicam que o modelo seria bem maior que a atual geração oferecida no Brasil, com medidas próximas às do Cobalt.

Também vazaram informações de que o sedã, assim como o hatch, estreariam uma nova família de motores turbo com deslocamentos de 1.0 e 1.3 litro.

O novo Prisma tem sido flagrado rodando camuflado em testes em rodovias brasileiras. E diante a tudo isso, a GM tinha se mantido calada, até agora.

A marca acaba de apresentar, na China, o Monza, um sedã de porte intermediário que naquele mercado irá se posicionar entre o Onix (nome do Prisma por lá) e o Cruze. Junto com o anúncio, a marca divulgou a primeira imagem oficial do Prisma que, como tudo indica, irá ocupar as cadeiras da atual geração e a do Cobalt.

Oscar Mike

A Jeep lança no Brasil a série especial Willys para o utilitário-esportivo (SUV) Renegade. A edição com base na versão topo de linha Trailhawk 2.0 diesel é numerada em 250 unidades e faz homenagem ao utilitário lançado em 1941 como veículo militar. Para referenciar as origens, a série tem pintura em tom exclusivo (Verde Recon), semelhante a dos jipes militares, assim como a inscrição Willys no para-lamas e a estrela “Oscar Mike” na coluna C e no capô. É vendida por R$ 146.990.

Retoque

Depois de atualizar o utilitário GLC, a Mercedes-Benz acaba de estender a plástica à derivação cupê, com carroceria estilo <CF36>fastback</CF>. O jipinho de porte médio recebeu novos para-choques, faróis e lanternas. Sob o capô, o motor 2.0 turbo foi recalibrado para oferecer 258 cv e passa a contar com o módulo elétrico EQ Boost, que acresce 15 mkgf de torque temporariamente. Entre os conteúdos, o SUV incorpora o sistema MBUX com funções de assistente pessoal.

Salão Moto Brasil

O Parque Olímpico do Rio de Janeiro será o palco da nona edição do Salão Moto Brasil, que acontece entre 30 de maio e 2 de junho. O evento será erguido em uma área de 60 mil m², com estandes de marcas, acessórios e serviços. A feira ainda terá pista de test ride, shows, concurso de customização, food trucks e globo da morte. Um dos destaques é a pista de pista de Flat Track, modalidade que faz sucesso nos EUA em que o piloto põe a habilidade à prova. Informações: salaomotobrasil.com.br.

