Coincidência ou não, Belo Horizonte se tornou o destino para quem gosta de automóveis. O BH Shopping recebe durante este mês uma pequena exposição em parceria com a concessionária Porsche Center BH, que conta a evolução do icônico 911. São seis modelos “estacionados” no último piso do shopping e que permitem apreciar como o esportivo manteve sua identidade ao longo de 66 anos.

Na exposição há duas unidades da geração 930, fabricada de 1973 a 1989, assim como um exemplar conversível do 964 (1990-1994). Para quem gosta de um visual mais agressivo há duas gerações do arisco GT3, que tem setup para pistas.

O visitante pode contemplar uma unidade da geração 997 (2005-2011), assim como um GT3 RS da geração 991. E para finalizar o novíssimo Carrera S, da geração 992. Esse o amigo pode levar para casa se tiver uns R$ 700 mil sobrando.