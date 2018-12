A Fiat tem uma dívida de gratidão enorme com a picape Strada, e também com a irmã maior, a Toro. O utilitário leve tem papel fundamental na participação da marca italiana no mercado. Dos quase 300 mil carros vendidos de janeiro a novembro, 61 mil são Strada. Outros 52 mil são Toro, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Mas o sucesso dessas caminhonetes passa longe do consumidor comum. Elas bombam mesmo é no setor de vendas diretas. Para se ter uma ideia, mais de 90% das vendas da Strada são destinadas a pessoas jurídicas. São nada menos que 58.982 unidades destinadas a empresas dos mais variados segmentos. Apenas 2.466 unidades foram vendidas no varejo para pessoas físicas, segundo a Fenabrave. A Toro também segue caminho parecido, com 42.183 unidades vendidas a frotistas e apenas 10.432 no varejo.

Boicote aos elétricos

Por essa Elon Musk não esperava. O fundador da Tesla Motors tem novos inimigos nos EUA. Jovens defensores dos automóveis com motores a combustão acreditam que os carros de Musk podem sepultar os propulsores fumacentos. O movimento chamado de “Icing” consiste em bloquear pontos de recarga rápida que a Tesla espalhou pelo país. Os protestos vêm ganhando adeptos, que estacionam nos postos de recarga e compartilham nas redes sociais. Pelo visto, há muita gente sem ter o que fazer por lá.

Amarok Comfortline

A Volkswagen fez mudanças na linha da picape Amarok. No mercado há quase 10 anos, a fabricante resolveu tirar de cena a versão Trendline para dar lugar à Comfortline, que custa R$ 10 mil a mais. Oferecida por R$ 168.500, se posiciona no centro do portfólio da picape argentina. Entre os itens de destaque estão: ar-condicionado digital de duas zonas, revestimento parcial dos bancos em couro, volante com ajuste de altura e profundidade e proteção de caçamba. O motor segue o turbodiesel 2.0 de 180 cv.

Frontier pé-de-boi

Com a transferência da produção da picape Frontier para a nova fábrica da Nissan na Argentina, a marca japonesa tem expandido as opções do utilitário. A mais recente opção que entra em catálogo é a Frontier S, com preço sugerido de R$ 136.190. A picape é equipada com motor turbodiesel 2.3 de 160 cv e tração 4x4, mas passa a contar com caixa manual e tem acabamento mais simples, que exclui até mesmo o rádio. As rodas de liga leve deram lugar a um jogo de aço estampado aro 16.

Rolê virtual

Nem todo automóvel dá para a gente testar na prática. E quando isso acontece, a gente faz o teste no videogame. Afinal, até crash test é feito no computador!