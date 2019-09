Demorou, mas demorou muito. No entanto, finalmente a Toyota resolveu entrar no segmento de utilitários-esportivos (SUV’s) compactos no Brasil. A marca acaba de confirmar um aporte de R$ 1 bilhão para o desenvolvimento de um jipinho, que será montado em Sorocaba (SP). O SUV irá compartilhar base com Etios e Yaris, que são construídos sobre a plataforma Entry Family Car (EFC). Entre os atributos do modelo estará a opção híbrida flex utilizada no Corolla. O lançamento será em 2021.

Seminovos de luxo

O mercado de carros de luxo tem uma dinâmica diferente dos demais segmentos. Dependendo da marca, a depreciação natural é mais lenta. Com o passar dos anos, ela tende a se reverter e modelos fora de linha passam a custar bem mais caro que o sucessor. É assim com marcas como Porsche ou Ferrari. A Wish, loja de seminovos de luxo em São Paulo, busca oferecer modelos de alto luxo com preços equivalente a automóveis novos, mas sem o mesmo garbo.

Apesar de estar localizada na capital paulista, a empresa deixa claro que sua base de clientes é bem mais ampla e muitos deles vêm de Belo Horizonte e interior de Minas, uma vez que as compras são decididas via internet (www.wishmotors.com.br). A loja comercializa modelos de marcas como Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Jaguar, Aston Martin, entre outras. Os preços, atualmente, variam de R$ 145 mil a R$ 1,45 milhão. “Já passaram pela loja uma Lamborghini Huracan Performante de quase R$3 milhões, além de Porsche 911 GT3 com apenas 97 km rodados”, conta o sócio-diretor Pietro Consolini.

Para ir a qualquer lugar

O segmento de Big Trails sem dúvida é um dos mais versáteis para quem procura uma motocicleta. Essas gigantes têm motorização forte e conjunto de suspensão que permitem rodar em praticamente qualquer terreno. A Honda atualiza a NC 750X, que chega com motor dois cilindros, com arrefecido a líquido e injeção eletrônica PGM-FI, de 745 cm3 e 54,5 cv, além de torque 6,94 mkfgf. A marca garante consumo na ordem 30 km/l. Com entregas a partir de outubro, o preço sugerido é de R$ 33.980.