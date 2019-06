O consumidor que deseja economizar ao abastecer o carro precisa gastar sola de sapato. Ou borracha de pneu. O preço da gasolina pode variar até 15,61% em Belo Horizonte, conforme levantamento realizado pelo site de pesquisas Mercado Mineiro. Na comparação com a pesquisa realizada no mês passado, houve retração de 1,47%, ou R$ 0,06. Quando o assunto e etanol, a diferença é ainda maior, de 30,98%.

Entre os 130 postos pesquisados na cidade, a gasolina pode variar de R$ 4,497 a R$ 5,199. Na última pesquisa, o menor preço era encontrado na região Leste, a R$4.738. A região Leste, aliás, continua a mais barata. Na Nordeste, o valor médio é R$ 4,61 e o maior preço médio de gasolina da cidade está na Região Centro-Sul, onde o valor é de R$4.75. Em Betim, o preço médio do litro da gasolina é de R$4.66. Já em Contagem o combustível é encontrado por, em média, R$4.60.

Etanol

No caso do Etanol, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$2,595, e o maior de R$3.399. Na comparação realizada entre os preços apurados na última pesquisa, em 2 de maio, foi apontando que o preço médio do caiu 3.47% ou R$0,40, sendo que o valor médio era de R$3,295 e passou a ser de R$2,892.

O menor preço médio do Etanol é encontrado na região Nordeste, onde o combustível é vendido por cerca de R$2,79, e o maior preço médio do combustível é encontrado em Venda Nova, a R$3,035.



Na cidade de Betim, o preço médio do litro do etanol é de R$2,899 e, em Contagem, R$2,838.