O motorista está pagando mais caro para abastecer com gasolina nos postos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em média, o preço subiu 4.58% no último mês, o que representa alta de R$ 0,19. O levantamento é do site de pesquisa Mercado Mineiro e foi divulgado nesta segunda-feira (10).

De acordo com o estudo, que consultou os valores em 135 postos, em julho, o litro da gasolina era vendido por R$ 4,062 e, atualmente, está sendo comercializado por R$ 4,248. Coordenador do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu acredita que a alta se deve a nova composição da gasolina.

Desde o início deste mês, todo o produto produzido nas refinarias do país - ou importado para distribuição - tem maior qualidade. A nova composição, de acordo com Agência Nacional do Petróleo (ANP), evita problemas mecânicos e proporciona menor consumo de combustível.

"O preço já vem mais caro das refinarias. Na Grande BH, alguns postos estão recebendo a nova gasolina, o que acaba valorizando e jogado para cima (mesmo aqueles que ainda não têm o novo produto)", avaliou. Com o novo combustível, o consumidor terá redução de 6% no consumo. "É quase o valor que aumentou", ponderou Abreu.

Variação

Conforme a pesquisa, realizada entre os dias 5 e 7, o menor preço encontrado da gasolina comum foi de R$ 4,009 e o maior R$ 4,699, variação de 17%. Em Contagem, a gasolina custa, em média, R$ 4,215. Em Betim, o litro é um pouco mais barato e sai por R$ 4,208.

O Mercado Mineiro também comparou o preço do etanol nos postos. O litro do produto é vendido entre R$ 2,547 a R$ 3,179, variação de 25%. Na comparação entre julho e agosto, o aumento foi de 1,42% ou R$ 0,04. Antes, o etanol custava em média R$ 2,678 e, agora, passou a ser de R$ 2,716.

Leia mais:

Assediador não terá vez nos festejos, garantem autoridades