No Dia Livre de Impostos (DLI) de Belo Horizonte, realizado nesta quinta-feira (30), a gasolina será vendida a R$ 2,5293 no Posto Pica Pau II, localizado no bairro Carlos Prates, região Noroeste da capital. A venda com preço diferenciado terá início às 7h. Serão vendidos 5 mil litros com o valor que o combustível teria se não tivesse a incidência de impostos.

Aos interessados em abastecer o veículo com esse valor, vale a recomendação de chegar ao posto com antecedência, pois houve uma grande fila nos anos anteriores em que o posto participou da ação. Para abastecer por esse valor, o consumidor precisará ficar atento às seguintes condições:

- Desconto limitado aos primeiros 132 automóveis e 30 motocicletas, mediante ordem da fila e sequência de senhas;

- Pagamento deverá ser feito apenas em dinheiro;

- Abastecimento limitado a R$ 90 por carro, o que corresponde a 35,58 litros;

- Abastecimento poderá ser feito somente no tanque do veículo, sendo proibida a utilização de vasilhames, galões e outros recipientes para o armazenamento do combustível.

O Posto Pica Pau está localizado na Avenida do Contorno, 10.325.

Atualmente, Minas Gerais tem a segunda gasolina mais cara do país, conforme a tabela publicada quinzenalmente pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). No Estado, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado por cada litro de gasolina é de 32%. Também são cobrados outros dois tributos, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Mais de 700 lojas de Belo Horizonte se cadastraram junto à Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL/BH) para participar do Dia Livre de Impostos. A ideia dos organizadores da ação é mostrar aos consumidores produtos com duas etiquetas: uma informando o preço com tributos e outra, o valor sem impostos.

