O general de Exército Fernando Azevedo assumiu o Ministério da Defesa. Ele foi empossado nessa terça-feira (1) pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e recebeu a chefia da pasta durante cerimônia de transmissão de cargo realizada, nesta quarta-feira (2), em Brasília. O novo ministro entra no lugar do general Joaquim Silva e Luna.

Fernando Azevedo será o 12º ministro a comandar o Ministério da Defesa desde a criação da pasta, em 1999. O ministro nasceu no Rio de Janeiro e passou para a patente de general de Exército em 2014. Dentro da corporação, Azevedo comandou as operações do Exército na missão das Nações Unidas no Haiti.

Antes de ser convidado pelo presidente Bolsonaro para assumir o cargo, o novo ministro trabalhava como assessor especial do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.



Leia mais:

Novo Ministério da C&T mantém parte da estrutura, mas renova equipe

Guedes: 'Não precisa cortar dramaticamente o gasto; precisa não deixar crescer'

Em despedida, Guardia defende reforma da Previdência